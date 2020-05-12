Строительство нового терминала запорожского аэропорта закончилось: осталось получить разрешительные документы. Фото

Строительство нового терминала запорожского аэропорта полностью завершено. Он уже практически готов к открытию и принятию рейсов, сообщает пресс-служба Запорожского горсовета.
Технически терминал готов принимать пассажиров. Осталось получить некоторые необходимые для запуска разрешительные документы. В результате, после возобновления полетов, новый терминал сможет принимать пассажиров.
В терминале уже работают системы выдачи багажа, эскалаторы, лифты, освещение, подключены системы канализации, холодного водоснабжения. Есть стойки для приема багажа, контроля пассажиров, медпункт. Продолжаются пусконаладочные работы систем кондиционирования, вентиляции, горячего водоснабжения. Также планируется приезд иностранных специалистов фирмы-поставщика, которые должны подтвердить полную готовность оборудования.
Пропускная способность нового терминала составит не менее 400 пассажиров в час. В перспективе это позволит увеличить количество пассажиров до 1 миллиона. Однако сейчас, в условиях карантина, возобновление полетов зависит от принятия соответствующего решения на государственном уровне. Некоторые авиакомпании действительно информируют о возобновлении полетов, однако официального подтверждения на уровне государства у нас пока нет.