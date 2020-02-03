В запорожском аэропорту разблокировали работы на новом терминале

Более 2 недель были заблокированы работы по вводу в эксплуатацию нового пассажирского терминала Международного аэропорта «Запорожье». Сегодня работы были разблокированы, сообщает пресс-служба Запорожского городского совета.
Напомним, что 17 января работники СБУ провели обыски на территории Международного аэропорта «Запорожье». Следственные действия касались дела, которое было открыто в 2015 году. Однако при обысках были изъяты все документы, относящиеся к строительству нового пассажирского терминала аэропорта, хотя они не имели отношения к упомянутому выше делу. В результате работы на терминале были заблокированы. Под угрозой оказалось своевременное начало его работы, запланированное на март 2020 года. Под вопросом и открытие новых рейсов в 2020 году.
Подрядчик возобновил работы на терминале. Ему вернули изъятые документы. Строители вернулись на объект, хотя было потеряно много времени.