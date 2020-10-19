Из нового терминала запорожского аэропорта отправлен первый рейс. Фото

Сегодня, 19 октября, начал работать новый пассажирский терминал Международного аэропорта «Запорожье». Первыми услугами терминала смогли воспользоваться 123 пассажира рейса «Запорожье-Киев» авиакомпании «SkyUp».
Отметим, что площадь нового терминала более 12 тіс. квадратных метров, пропускная способность - 400 пассажиров в час. Также на этой неделе начнется обслуживания международных рейсов. Аэропорт будет работать с соблюдением карантинных требований. В условиях карантина нужно время на запуск ряда сервисов (упаковка багажа, кафе, медицинский пункт, сервисы для обслуживания пассажиров с инвалидностью, аренда автомобилей, пункт ПЦР-тестирования, офисы авиакомпаний, кассы продажи авиабилетов, бизнес-центр, зал для конференций, ТИЦ, комнаты для курения, магазины беспошлинной торговли, комната для матери и ребенка). Их будут вводить в эксплуатацию постепенно.
За несколько лет был открыт ряд международных рейсов. В частности в Варшаву, Барселону, Будапешт, Вроцлав, Гданьск, Краков и другие города. Запорожцы получили возможность путешествовать во многие города Европы, при этом стоимость билетов до многих из них составляет от 15 евро. Большой популярностью пользуется и бюджетный рейс в Киев, со стоимостью билетов от 500 гривен.
В планах открытие рейсов в Римини, Ираклион, Прагу, Ларнаку и другие города. К сожалению, на ситуацию негативно повлияла эпидемия коронавируса. Из-за этого многие рейсы были временно закрыты, либо перенесено их открытие, уменьшился пассажиропоток.
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