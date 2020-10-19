Из нового терминала запорожского аэропорта отправлен первый рейс. Фото

РепортерUA 19 Окт 2020 - 11:20

Сегодня, 19 октября, начал работать новый пассажирский терминал Международного аэропорта «Запорожье». Первыми услугами терминала смогли воспользоваться 123 пассажира рейса «Запорожье-Киев» авиакомпании «SkyUp».

Как сообщили в Запорожском горсовете, 123 первых пассажира сегодня обслужил новый пассажирский терминал Международного аэропорта «Запорожье». Первым стал рейс авиакомпании «SkyUp» «Запорожье-Киев». Уже вечером терминал будет принимать пассажиров, которые прилетят из Киева. 
 
Напомним, 16 октября город получил государственный сертификат, который позволил функционировать терминалу. 

Отметим, что площадь нового терминала более 12 тіс. квадратных метров, пропускная способность - 400 пассажиров в час. Также на этой неделе начнется обслуживания международных рейсов. Аэропорт будет работать с соблюдением карантинных требований. В условиях карантина нужно время на запуск ряда сервисов (упаковка багажа, кафе, медицинский пункт, сервисы для обслуживания пассажиров с инвалидностью, аренда автомобилей, пункт ПЦР-тестирования, офисы авиакомпаний, кассы продажи авиабилетов, бизнес-центр, зал для конференций, ТИЦ, комнаты для курения, магазины беспошлинной торговли, комната для матери и ребенка). Их будут вводить в эксплуатацию постепенно.

За несколько лет был открыт ряд международных рейсов. В частности в Варшаву, Барселону, Будапешт, Вроцлав, Гданьск, Краков и другие города. Запорожцы получили возможность путешествовать во многие города Европы, при этом стоимость билетов до многих из них составляет от 15 евро. Большой популярностью пользуется и бюджетный рейс в Киев, со стоимостью билетов от 500 гривен.

В планах открытие рейсов в Римини, Ираклион, Прагу, Ларнаку и другие города. К сожалению, на ситуацию негативно повлияла эпидемия коронавируса. Из-за этого многие рейсы были временно закрыты, либо перенесено их открытие, уменьшился пассажиропоток.

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