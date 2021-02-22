В Запорожье неизвестные украли из кафе платежный терминал: объявлена операция «Перехват»

Сегодня, 22 февраля, около 15:25 неизвестные украли платежный терминал, который был установлен в кафе «Старый парк» по ул. Александра Говорухи.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, неизвестные загрузили терминал самообслуживания «Айбокс» в автомобиль темного цвета и скрылись с места происшествия.
С целью установления и задержания преступников на территории Запорожья в действие введена полицейская операция «Перехват».
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