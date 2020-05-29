Коронавирус в Запорожской области: последняя информация

По официальной информации Запорожского областного лабораторного центра, по состоянию на 9:00 29 мая в Запорожской области зафиксирован 431 случай коронавирусной инфекции. В том числе 325 случаев в Запорожье.
Всего в Украине подтверждено 22811 случаев коронавирусной инфекции.
Из 325 больных в Запорожье 166 выздоровели, 151 продолжает лечение в стационаре, или на дому в режиме самоизоляции под наблюдением врачей. К сожалению зафиксировано 8 летальных случаев.
Случаи заболевания выявлены: г. Запорожье - 326 человек (6 новых случаев), г. Мелитополь - 33 человека; м. Бердянск - 11 человек; м. Энергодар - 15 человек; Васильевский район - 3 человека; Запорожский район - 14 человек; Каменско-Днепровский район - 1 человек; Мелитопольский район - 8 человек; Новониколаевский - 1 человек; Ореховский район - 7 человек; Пологовский район - 1 человек; Токмакский район - 3 человека; Акимовский район - 1 человек, Михайловский район - 7 человек; Бильмацький район - 1 человек.
Отметим, в условиях карантина наиболее эффективный способ остановить распространение болезни максимально оставаться дома, выходя на улицу только при крайней необходимости.