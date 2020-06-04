Махинации с землей: запорожского депутата взяли под стражу с правом внесения залога

РепортерUA 04 Июн 2020 - 20:35

Депутату, уличенному СБУ на взятке, сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Запорожской области.

Суд постановил взять подозреваемого под стражу сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в сумме 840 тыс. гривен.

Как сообщал РепортерUA ранее, речь идет о депутате горсовета от фракции «Оппозиционный блок» Александре Тищенко. Задержание прошло 2 июня. 

В СБУ сообщают, что задержанный, который является заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам земельных ресурсов, систематически получал взятки от граждан за выделение участков под застройку жилья и для ведения бизнеса. В частности, оперативники спецслужбы задокументировали, что депутат требовал 340 тыс. грн от местного жителя. В такую ​​сумму он оценил выделение земельного надела на берегу Днепра под частный дом.

Напомним, как сообщал РепортерUA ранее, 30 марта, Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией провела обыски у должностных лиц Запорожского горсовета, которых подозревают в масштабных злоупотреблениях с коммунальной землей. Из-за их действий местный бюджет недополучил более 50 миллионов гривен прибыли. 

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