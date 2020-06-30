В Киеве профсоюзы вышли на акцию протеста. Фото

Сегодня, 30 июня, под Верховной Радой, а затем и Офисом президента пройдет предупредительная акция протеста профсоюзов против ряда неприемлемых антинародных законопроектов, как заявляют организаторы акции: закона о труде 2708, закона о профсоюзах № 2681 и закона о фондах социального страхования.
На акцию протеста вышло более 500 человек, это представители профсоюзных организаций из различных сфер и регионов Украины, передает Страна.
«Антинародные законы, поданные по инициативе комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, нарушают права и свободы украинцев и международные нормы», - заявляют организаторы акции.
По их словам, вести социальный диалог с властью оказалось невозможно, поэтому профсоюзные организации в каждой области и все небезразличные к будущему Украины выходят на предупредительную акцию с требованиями отозвать дискриминационные законопроекты, освободить от должности председателя комитета соцполитики Галину Третьякову и наладить социальный диалог между государством, профсоюзами и людьми.
«Мы здесь, чтобы не допустить принятие законов о труде 2708, закона о профсоюзах № 2681 и закона о фондах социального страхования, которые активно продвигает Комитет по вопросам социальной политики под руководством Галины Третьяковой. В связи с чем мы требуем, отозвать данные законопроекты и уволить Галину Третьякову с занимаемой должности», - заявил участник акции, представитель профсоюзов авиастроителей Дмитрий Поляков.