В Киеве профсоюзы вышли на акцию протеста. Фото

РепортерUA 30 Июн 2020 - 10:11

Сегодня, 30 июня, под Верховной Радой, а затем и Офисом президента пройдет предупредительная акция протеста профсоюзов против ряда неприемлемых антинародных законопроектов, как заявляют организаторы акции: закона о труде 2708, закона о профсоюзах № 2681 и закона о фондах социального страхования.

На акцию протеста вышло более 500 человек, это представители профсоюзных организаций из различных сфер и регионов Украины, передает Страна.

«Антинародные законы, поданные по инициативе комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, нарушают права и свободы украинцев и международные нормы», - заявляют организаторы акции.

По их словам, вести социальный диалог с властью оказалось невозможно, поэтому профсоюзные организации в каждой области и все небезразличные к будущему Украины выходят на предупредительную акцию с требованиями отозвать дискриминационные законопроекты, освободить от должности председателя комитета соцполитики Галину Третьякову и наладить социальный диалог между государством, профсоюзами и людьми.

«Мы здесь, чтобы не допустить принятие законов о труде 2708, закона о профсоюзах № 2681 и закона о фондах социального страхования, которые активно продвигает Комитет по вопросам социальной политики под руководством Галины Третьяковой. В связи с чем мы требуем, отозвать данные законопроекты и уволить Галину Третьякову с занимаемой должности», - заявил участник акции, представитель профсоюзов авиастроителей Дмитрий Поляков.

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