В Китае автобус со школьниками упал в водохранилище

На юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу автобус со школьниками упал в водохранилище утром во вторник, 7 июля. Информация о числе пассажиров и о возможных жертвах пока не поступала, сообщает Корреспондент.
Инцидент произошел около 11.45 по местному времени (06.45 по Киеву), когда автобус со школьниками по пока неустановленной причине опрокинулся набок, сломал ограничительные заграждения с одной стороны дороги и упал в водохранилище в городе Аньшунь, - говорится в сообщении.
Сейчас на месте инцидента работают около 100 спасателей, в том числе 17 водолазов.