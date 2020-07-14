Сильный ливень превратил улицы Запорожья в реки: под мостом застряли шесть автомобилей. Фото. Видео

В Запорожье вчера, 13 июля, из-за сильного ливня поднялся уровень воды на проезжих частях города. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Так, в 20:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на ул. Победы в Вознесеновском районе под мостом застряло 6 автомобилей. Спасатели с помощью троса и специальной техники вытащили машины на безопасный участок дороги.
Всего за сутки спасатели освободили 15 машин, оказали помощь 36 людям, откачали 321 метров кубических воды. Пострадавших нет.
От ГУ ГСЧС привлекалось 9 единиц техники и 40 человек личного состава.
Потоп в районе автовокзала