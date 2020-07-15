Стало известно, чей автомобиль сожгли утром в Токмаке: владелец считает, что это поджог

Сегодня, 15 июля, рано утром в Токмаке Запорожской области сгорело авто. Позже выяснилось, что его владелец активист, социолог, соучредитель компании «Independent Researching Group» Аскад Ашурбеков.
Как сообщал РепортерUA ранее, сообщение об инциденте в Службу спасения «101» поступило в 3:50. Спасатели, прибыв на ул. Владимирскую установили, что на общей площади 6 кв.м. горит моторный отсек авто «Volkswagen CC». Полностью ликвидировать последствия удалось в 4:05.
В полиции сообщили, что сведения о событии внесены в Единый учет. Специалисты устанавливают причины возгорания.
Владелец автомобиля Аскад Ашурбеков считает это поджогом и связывает со своей деятельностью.
«Сегодня ночью сожгли мою машину, сгорела полностью. Кроме как с местной политикой и выборами не могу это ни с чем связать», - написал он.