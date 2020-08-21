В Запорожье суд оставил под стражей девушку, которая убивала животных

Сегодня, 21 августа, в Запорожском апелляционном суде состоялось судебное заседание по делу девушки, которая убивала животных и снимала это на видео. Заседание прошло в режиме видеоконференции.
Рассматривалась апелляционная жалоба стороны защиты в интересах девушки на постановление следственного судьи Вольнянского районного суда Запорожской области от 11 августа, которой удовлетворено ходатайство старшего следователя и подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 9 сентября включительно.
Девушка сейчас находится в Вольнянском следственном изоляторе. Не согласившись с решением следственного судьи, адвокат просил его отменить и постановить новое решение, которым изменить подозреваемой меру пресечения на другую, не связанную с содержанием под стражей.
По результатам апелляционного рассмотрения, заслушав мнение участников судебного процесса и проверив материалы производства, коллегией судей вынесено определение и объявлена резолютивная ее часть, которой апелляционную жалобу защитника в интересах подозреваемой оставили без удовлетворения, постановление следственного судьи - без изменения.
Постановление вступает в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.
Как сообщал РепортерUA ранее, 24-летняя девушка снимала и публиковала в соцсети видео со сценами издевательств над животными и видео порнографического характера. Часть из этих видеоматериалов она продавала, а остальные - публиковала для «привлечения» аудитории. За такие действия ей грозит до восьми лет заключения.
Стоил один такой видеоматериал около 2 тысяч гривен.
11 августа двое неизвестных подожгли автомобиль, который находился во дворе дома, где живет банда живодеров.