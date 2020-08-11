В Запорожской области подожгли автомобиль живодеров: пламя перекинулось на дом

РепортерUA 11 Авг 2020 - 10:29

В Вольнянском районе подожгли автомобиль, который находился во дворе дома, где живет банда живодеров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области. 

Происшествие произошло сегодня ночью, 11 августа. На месте работали следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГСЧС. Пожар локализован. В результате пожара никто не пострадал.

В полиции сообщили, что пожар произошел в одном из домов в дачном обществе в селе Вольнокурьяновское. Оперативники установили, что двое неизвестных в медицинских масках перелезли через забор дачного участка, избили владельца дома 1968 года рождения, и подожгли автомобиль, который был припаркован во дворе. С места происшествия мужчины скрылись.

Пламя перекинулось на дачный дом. Работники ГСЧС ликвидировали пожар, пострадавших нет. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных действий по установлению всех обстоятельств поджога и причастных к правонарушению людей.

Напомним, в Запорожской области девушка снимала убийства животных и выкладывала видео в социальные сети. Страницу создала 24-летняя жительница Вольнянска. Девушка выкладывала также откровенные фото порнографического характера.

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