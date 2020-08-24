Сегодня Украина отмечает 29-ю годовщину провозглашения независимости

РепортерUA 24 Авг 2020 - 09:02

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 29-ю годовщину провозглашения независимости. В этот день традиционно в Киеве и других украинских городах состоится ряд торжественных мероприятий.

Президент Владимир Зеленский по случаю 29-й годовщины Независимости Украины выступит с речью на Софийской площади в Киеве. На Михайловской площади глава государства с супругой присоединятся к церемонии чествования памяти павших защитников Украины.

По всей Украине в торжественных мероприятиях примут участие представители органов государственной власти, местного самоуправления, участники ООС/АТО и общественности. Также предусмотрены церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции достоинства и войны против российских оккупантов на Донбассе.

Сегодня в Киеве и других населенных пунктах пройдут торжества с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС / АТО и общественности. Предусмотрены также тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия.

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