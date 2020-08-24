В Киеве началась торжественная церемония празднования Дня Независимости: онлайн-трансляция

РепортерUA 24 Авг 2020 - 09:51

Президент Владимир Зеленский с супругой прибыли на Софийскую площадь, где началась торжественная церемония празднования Дня Независимости. 

На торжествах также присутствуют члены правительства, представители духовенства, руководители СБУ, НБУ и другие должностные лица, дипломаты. В начале церемонии состоялось поднятие Государственного флага.

Гимн Украины исполнил украинский певец Михаил Хома (Dzidzio).

В столице ограничено движение по центральным улицам. В усиленном режиме дежурят правоохранители.

 

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