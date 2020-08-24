В Киеве началась торжественная церемония празднования Дня Независимости: онлайн-трансляция

Президент Владимир Зеленский с супругой прибыли на Софийскую площадь, где началась торжественная церемония празднования Дня Независимости.
На торжествах также присутствуют члены правительства, представители духовенства, руководители СБУ, НБУ и другие должностные лица, дипломаты. В начале церемонии состоялось поднятие Государственного флага.
Гимн Украины исполнил украинский певец Михаил Хома (Dzidzio).
В столице ограничено движение по центральным улицам. В усиленном режиме дежурят правоохранители.