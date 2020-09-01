Как в украинских школах проходит 1 сентября

Сегодня в школах Украины начинается новый учебный год. Однако из-за пандемии коронавируса формат обучения существенно изменится, сообщает РБК-Украина.
Учебные заведения в регионах «красной» карантинной зоны с 1 сентября не открылись.
Школьники начинают учебный год в дистанционном режиме без торжественных линеек в Черновцах.
В Ивано-Франковске вместо онлайн-обучения школьникам продлили каникулы до 11 сентября. В Калуше также отложили начало учебного года на две недели.
Из-за вспышки коронавируса ученики лицея № 240 «Социум» не пошли на первый звонок. Инфекцию обнаружили у двух преподавателей, в круге контактов оказались более 20 сотрудников учебного заведения. Поэтому уроки в лицее начнутся в дистанционном формате со 2 сентября.
В Черткове Тернопольской области дети пойдут в школы с 15 сентября.
1 сентября 2020 учебный год стартует в школах «зеленой», «желтой» и «оранжевой» карантинных зон. Образовательные учреждения будут работать в обычном режиме, но с соблюдением необходимых санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
От проведения традиционной линейки в День знаний Министерство образования Украины рекомендовало отказаться, чтобы избежать массового скопления людей.
Формат празднования должен соответствовать эпидемическим мерам безопасности (социальная дистанция, наличие масок). В МОН также предложили тему первого урока о правилах безопасности в условиях пандемии коронавируса.