Как в украинских школах проходит 1 сентября

РепортерUA 01 Сен 2020 - 10:17

Сегодня в школах Украины начинается новый учебный год. Однако из-за пандемии коронавируса формат обучения существенно изменится, сообщает РБК-Украина.

Учебные заведения в регионах «красной» карантинной зоны с 1 сентября не открылись.

Школьники начинают учебный год в дистанционном режиме без торжественных линеек в Черновцах.

В Ивано-Франковске вместо онлайн-обучения школьникам продлили каникулы до 11 сентября. В Калуше также отложили начало учебного года на две недели.

Из-за вспышки коронавируса ученики лицея № 240 «Социум» не пошли на первый звонок. Инфекцию обнаружили у двух преподавателей, в круге контактов оказались более 20 сотрудников учебного заведения. Поэтому уроки в лицее начнутся в дистанционном формате со 2 сентября.

В Черткове Тернопольской области дети пойдут в школы с 15 сентября.

1 сентября 2020 учебный год стартует в школах «зеленой», «желтой» и «оранжевой» карантинных зон. Образовательные учреждения будут работать в обычном режиме, но с соблюдением необходимых санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

От проведения традиционной линейки в День знаний Министерство образования Украины рекомендовало отказаться, чтобы избежать массового скопления людей.

Формат празднования должен соответствовать эпидемическим мерам безопасности (социальная дистанция, наличие масок). В МОН также предложили тему первого урока о правилах безопасности в условиях пандемии коронавируса.

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