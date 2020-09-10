ЗАЗ возобновит производство автомобилей Renault

РепортерUA 10 Сен 2020 - 12:22

Запорожский автомобилестроительный завод возобновит производство автомобилей группы Renault. Об этом сообщает спикер корпорации «Укравто» Дмитрий Скляренко, пишет Укринформ.

Завод объявляет о начале производства автомобилей Groupe Renault для местного рынка. Проект реализуется на мощностях в Запорожье и, по словам Скляренко, обещает стать признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине. Перед этим ЗАЗ провел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault. В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.

«Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды «сделано в Украине» будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault», - процитировал представитель «Укравто» управляющего директора Groupe Renault Export Регион Евразия Макса Миссана.

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