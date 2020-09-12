Фоторепортаж: как на Радуге в Запорожье проходит масштабный пикник

С вечера пятницы, 11 сентября, и до конца завтрашнего дня - 13 сентября в Вознесеновском парке в Запорожье проходит городское мероприятие «Пикник на Радуге». На месте работают десятки зон питания и развлечений.
В течение трех дней заведения Запорожья, а это более чем 40 кафе и ресторанов, предлагают запорожцам свои блюда, преимущественно фаст-фуд. Гости фестиваля могут попробовать морепродукты, мясные блюда, шашлык, бургеры, азиатскую кухню, плов, салаты, круассаны, разнообразные десерты и напитки.
В Kids Zone проходят развивающие мастер-классы, игры, флешмобы, с детьми работают аниматоры.
Кроме этого, на Пикнике представлена продукция от мастеров hand-made и модные луки от украинских брендов.