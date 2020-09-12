Фоторепортаж: как на Радуге в Запорожье проходит масштабный пикник

РепортерUA 12 Сен 2020 - 16:23

С вечера пятницы, 11 сентября, и до конца завтрашнего дня - 13 сентября в Вознесеновском парке в Запорожье проходит городское мероприятие «Пикник на Радуге». На месте работают десятки зон питания и развлечений.

В течение трех дней заведения Запорожья, а это более чем 40 кафе и ресторанов, предлагают запорожцам свои блюда, преимущественно фаст-фуд. Гости фестиваля могут попробовать морепродукты, мясные блюда, шашлык, бургеры, азиатскую кухню, плов, салаты, круассаны, разнообразные десерты и напитки. 

В Kids Zone проходят развивающие мастер-классы, игры, флешмобы, с детьми работают аниматоры.

Кроме этого, на Пикнике представлена продукция от мастеров hand-made и модные луки от украинских брендов.

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Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

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