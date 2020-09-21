В Запорожье блокировали деятельность «ботофермы», которую использовали для влияния на местные выборы. Фото

Киберсотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность мощной «ботофермы», которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации. Данное заявление опубликовано на официальном сайте СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что для воздействия на электоральные настроения украинцев, кураторы накануне местных выборов распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма.
«Несколько граждан Украины и РФ организовали в Киеве и Запорожье работу так называемых «ботоферм», с задействованием специализированного телекоммуникационного оборудования. Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине», - говорится в сообщении.
Во время проведения обысков правоохранители изъяли: технику и сим-карты на сумму свыше 1 млн гривен, а именно: 3 сим-банки на 16 портов каждый, 2 сим-банки на 32 порта, 14 сим-банков на 128 портов 9 VoIP шлюзов на 32 порта каждый и более 22 тыс. сим-карт, а также компьютерное оборудование, на котором размещался виртуальный сервер со специализированным программным обеспечением. Продолжается досудебное следствие.