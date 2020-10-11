Главное за неделю в Украине: прощание с курсантами, визит Зеленского в Великобританию и выборы в «красной зоне»

Как пройдут местные выборы в «красной зоне», на каком этапе находится рассмотрение проекта Госбюджета-2021, а также зачем Зеленский ездил в Великобританию – РепортерUA подводит итоги уходящей недели в Украине.
Новые услуги «Дія»
Министерство цифровой трансформации представило ряд новых услуг и функций портала электронных услуг «Дія». Так, в нем появилась возможность регистрации места жительства ребенка до 14 лет. Также в приложении запустили обновленную регистрацию общества с ограниченной ответственностью.
Обновлена и регистрация физически лиц-предпринимателей (ФЛП).
К концу года планируют перевести в электронный вид больничные и листы нетрудоспособности в дополнение к электронной справке о рождении ребенка.
«Сегодня мы совместно с Министерством здравоохранение и Национальной службой здоровья Украины запустили модуль электронных медицинских выводов в системе e-Health. И с сегодняшнего дня в Украине заработал первый электронный вывод о рождении ребенка», – заявил первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб.
По его словам, к концу года Минцифры совместно с Минздравом планирует перевести в электронный вид больничные и запустить в электронном виде лист нетрудоспособности, что даст Украине возможность со следующего года сэкономить миллионы гривен.
Местные выборы в «красной зоне»
Местные выборы в Украине пройдут даже в «красной зоне», сообщил во время брифинга глава МОЗ Украины Максим Степанов 6 октября.
Правила проведения местных выборов были утверждены постановлением Кабинета министров Украины № 746 от 22 июля 2020 года. В постановлении были учтены все противоэпидемические меры, которые необходимо выполнять во время выборов вместе с ЦИК.
В частности, постановление предусматривает следующие пункты:
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выборы будут проводиться даже в «красной зоне»;
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люди на самоизоляции могут подать заявление до 20:00 пятницы перед выборами для того, чтобы приехала бригада, и они смогли проголосовать;
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люди в больницах будут голосовать также с помощью бригады;
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люди, которые приходят на участки, проходят весь комплекс необходимых процедур: вход только в масках, строгое соблюдение дистанции, использование антисептиков, использование своей ручки;
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для людей с симптомами заболевания предусматривается отдельная кабинка, куда их должны сопроводить.
Обеспечение участков масками и антисептиками предусмотрено за счет местных бюджетов.
Прощание с погибшими в крушении Ан-26
В Харькове на площади Свободы 6 октября состоялась церемония прощания с офицерами и курсантами, погибшими в крушении Ан-26 под Чугуевом.
Ранее на месте авиакатастрофы Ан-26 установили временный памятник – по инициативе Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба и офицеров воинской части в Чугуеве. 3 октября, на девятый день после трагедии, возле памятника состоялась панихида по погибшим.
В то же время, глава правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области вице-премьер Олег Уруский сообщил первые результаты расшифровк и бортовых самописцев самолета.
«На сегодня можно констатировать, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов. Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по ИКМ (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя. Также расследование показало наличие грубых нарушений, как в исполнение полетных задач, так и в организации полетов в целом», - написал он в Facebook
Уруский сообщил, что комиссия продолжает работу. А Министерство обороны планирует завершить собственное служебное расследование 12 октября. После этого материалы будут переданы в военные комиссариаты и, ориентировочно, после 15 октября может стартовать процесс выплат компенсаций семьям погибших.
Сколько стоит вылечиться от коронавируса
В Министерстве здравоохранения рассказали о расходах на лечение одного человека с осложнениями от коронавируса. Это сумма от 45 тысяч гривен, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
Также он анонсировал публикацию на сайте Минздрава списка лекарств от коронавируса.
«Если мы говорим о процессе лечения на одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, то эта сумма – от 45 000 гривен», – рассказал Степанов.
Госбюджет-2021 и его правки
К законопроекту о государственном бюджете на 2021 год депутаты Верховной Рады внесли более пяти тысяч поправок. Бюджетный комитет парламента будет рассматривать их на следующей неделе. Об этом заявила замглавы фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук в эфире телеканала «Прямой».
«На следующей неделе бюджетный комитет будет рассматривать тщательно поправки (к проекту госбюджета на 2021, – ред.). Подано около пяти тысяч поправок в бюджет», – рассказала нардеп.
Она отметила, что в случае необходимости бюджетный комитет будет работать в режиме видеоконференции. По мнению Кравчук, депутаты смогут собраться 20 октября на заседание Рады для рассмотрения бюджета-2021 в первом чтении.
По ее словам, сейчас в парламенте болеют 22 народных депутата.
«Сейчас болеет, насколько я помню, 22 народных депутата в целом в Верховной раде и в нашей фракции – девять. К сожалению, вчера еще добавился еще один положительный тест у одного из моих коллег», – добавила парламентарий.
Как Зеленский посетил Великобританию
В среду, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой в ходе официального визита в Великобританию провели встречу с герцогом и герцогиней Кембриджскими принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Об этом говорится на официальной странице королевских особ в Твиттере.
«Сегодня герцог и герцогиня Кембриджские провели аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской в Букингемском дворце», – говорится в сообщении.
Также в ходе визита в Великобританию Зеленский встретился с британским премьером Борисом Джонсоном. Они подписали двустороннее соглашение между странами.
«Исторический момент: подписали Соглашение. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы – западный и восточный – стали еще ближе», – написал Кулеба.
Министр не указал, какое именно соглашение было подписано.
В то же время накануне Президент сообщил, что во время встречи с Джонсоном будет подписано «важное историческое соглашение о стратегическом партнерстве и о торговле между нашими странами», которое даст возможность продлить соглашение о свободной торговле между двумя странами и расширить это соглашение после того, как Великобритания выйдет с Европейского Союза.
Новые правила безопасности МАУ
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» обновляет правила безопасности. Компания вводит масочный режим для всех пассажиров от 6-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Обновленные правила вступают в силу с понедельника, 12 октября. МАУ внесла следующие изменения:
- Ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров от 6-ти лет;
- Запрещено применение респираторов с клапаном выдоха, потому что после выдоха на респираторе выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель болезни;
- Защитные маски можно не надевать, если пассажир испытывает трудности с дыханием, не связанные с COVID-19, или если по состоянию здоровья. Но должна быть справка от врача и отрицательный тест на коронавирус, полученный не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию.
Гибель трех военных в Житомирской области
На съемной квартире в селе Новоивницкое Андрушевского района Житомирской области утром нашли мертвыми трех военнослужащих-контрактников. Об этом сообщалось в четверг, 8 октября. Покойных обнаружили их коллеги по месту жительства. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений у них не выявили.
Как выяснилось, скончались 23-летний уроженцы Сумщины и Днепропетровщины, а также 21-летний уроженец города Черновцы. Мужчины проживали в арендованном помещении, где их и обнаружили.
О возможной причине гибели сообщили на следующий день, 9 октября, в пресс-службе ГСЧС.
«8 октября в селе Новоивницкое Андрушевского района (Житомирская область – ред.) предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912)», – сообщили в ведомстве.
На Киевщине ликвидировали лабораторию наркосиндиката «Химпром»
В Киевской области сотрудники СБУ блокировали деятельность «подразделения» международного наркосиндиката, известного как «Химпром».
Оперативники установили, что после ликвидации в 2019 году большинства структур и нарколабораторий «Химпрома», организаторы наркосиндиката, которые находятся за рубежом, решили работать в Украине через «обособленные подразделения». Они действуют независимо друг от друга, что затрудняет их разоблачение.
Правоохранители провели 9 обысков в Киеве и Киевской области, во время которых обнаружили лабораторию «Химпрома» по изготовлению психотропного вещества PVP, склады хранения готовой продукции, а также колл-центры, которые принимали и обрабатывали заказ по продаже психотропных веществ.
Сотрудники СБУ изъяли из незаконного оборота более 50 кг психотропного вещества PVP, почти 10 кг психотропа амфетамин, более 500 литров прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков. Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более 30 млн гривен.
Кроме того, выявлено 5 единиц огнестрельного оружия, более 150 патронов к ним, 9 поддельных водительских удостоверений, а также документальные материалы, свидетельствующие о причастности одного из организаторов к кадровому составу так называемого «МГБ ДНР».
Министерство здравоохранения обновило список стран «красной зоны»
Министерство здравоохранения обновило список стран «красной» и «зеленой» зон. В «красную» зону, в частности, попали Исландия, Армения и Великобритания.
В «зеленый» список перешли сразу 8 стран – Ливия, Мальта, Чили, Катар, Венгрия, Босния, Монако и Тринидад и Тобаго.
Отметим, при возвращении из «красных» стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.