Температурный скрининг и отдельная кабинка для простуженных: как в Запорожье проходят выборы. Фото

РепортерUA 25 Окт 2020 - 10:07

Сегодня, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Украинцы будут выбирать депутатов городских, районных, областных советов, мэров городов, глав сельских и поселковых советов.

На территории Запорожской области работают 1 тыс. 104 участка. По данным полиции, все они открылись вовремя

На каждом избирательном участке должен быть резерв масок и индивидуальных средств защиты. Если человек пришел без маски, ему должны предоставить право проголосовать и предоставить средства индивидуальной защиты.

РепортерUA проверил работу двух избирательных участков в Вознесеновском районе. На избирательном участке № 230983 образовались небольшие очереди. Перед входом всем измеряют температуру. У кого повышенная температура - проводят в отдельную кабинку. Кстати по состоянию на 8:30 она уже была занята. 

Отметим, что каждый из избирателей должен прийти на участок со своей ручкой.

Заходят избирателя через главный вход, выходят - через запасной. Людей просят соблюдать дистанцию. 

На участке № 230984 (гимназия № 71) людей не так много. Была замечена неопломбированная урна - ее отставили.

Кроме того, сегодня проходит всеукраинский опрос от президента Украины Владимира Зеленского, где избиратели должны ответить на пять вопросов

Как проходит голосование на нескольких участках в Вознесеновском районе, смотрите в фоторепортаже:

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