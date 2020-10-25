Температурный скрининг и отдельная кабинка для простуженных: как в Запорожье проходят выборы. Фото

Сегодня, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Украинцы будут выбирать депутатов городских, районных, областных советов, мэров городов, глав сельских и поселковых советов.
На территории Запорожской области работают 1 тыс. 104 участка. По данным полиции, все они открылись вовремя.
На каждом избирательном участке должен быть резерв масок и индивидуальных средств защиты. Если человек пришел без маски, ему должны предоставить право проголосовать и предоставить средства индивидуальной защиты.
РепортерUA проверил работу двух избирательных участков в Вознесеновском районе. На избирательном участке № 230983 образовались небольшие очереди. Перед входом всем измеряют температуру. У кого повышенная температура - проводят в отдельную кабинку. Кстати по состоянию на 8:30 она уже была занята.
Отметим, что каждый из избирателей должен прийти на участок со своей ручкой.
Заходят избирателя через главный вход, выходят - через запасной. Людей просят соблюдать дистанцию.
На участке № 230984 (гимназия № 71) людей не так много. Была замечена неопломбированная урна - ее отставили.
Кроме того, сегодня проходит всеукраинский опрос от президента Украины Владимира Зеленского, где избиратели должны ответить на пять вопросов.
Как проходит голосование на нескольких участках в Вознесеновском районе, смотрите в фоторепортаже: