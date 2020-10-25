В Запорожье открылись все избирательные участки. Фото

Все избирательные участки Запорожской области открылись вовремя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Сегодня, 25 октября, на территории Запорожской области все 1 тыс. 104 избирательных участка для обеспечения волеизъявления граждан на местных выборах начали свою работу. Все они открылись вовремя в 8:00 утра. Полиция продолжает обеспечивать публичную безопасность и порядок у всех избирательных участков.
Если вы стали свидетелем противоправных действий или преступления, или вам нужна помощь немедленно обращайтесь в полицию по телефону «102» или в другой удобный способ. Кроме этого, из сообщения о нарушении можно обратят к полицейским, которые охраняют общественный порядок и безопасность у избирательных участков.