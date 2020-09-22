В Бердянске автомобиль пропавшего без вести мужчины нашли со следами крови в салоне. Фото

В Бердянске мужчина уехал из дома на автомобиле и пропал без вести. Позже его автомобиль со следами крови нашли в одном из гаражей, но мужчины там не было.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 10 сентября в Бердянский отдел полиции обратилась женщина с заявлением об исчезновении ее мужа. По ее словам, днем 9 сентября он выехал из места проживания на собственном автомобиле «Фольксваген» и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Мобильный телефон был выключен. Сведения по факту без вести пропавшего мужчины внесли в Единый учет.
Позже в гараже по улице Химиков в Бердянске правоохранители обнаружили автомобиль пропавшего мужчины со следами крови в салоне. Работники следственного управления и уголовного розыска, специалисты криминалистической лаборатории и кинологической службы полиции прибыли на место происшествия. На основании собранной информации, событие было переквалифицировано и открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».
Сейчас сотрудники полиции за совершение тяжкого уголовного преступления задержали согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса жителя Бердянска 1959 года рождения. Ему объявлено о подозрении, досудебное расследование продолжается. Вместе с тем, продолжаются поиски тела убитого мужчины.
Работники полиции обращаются к жителям Бердянска и Запорожской области с просьбой предоставить известную вам информацию о передвижении 9 сентября автомобиля «Volkswagen Golf Variant» государственный номер АР 4885 ЕС из района улицы Верхней к улице Химиков, а также автомобиля «Lexus» государственный номер АР 0800 ЕН. Сообщение можно предоставлять по телефону дежурной части Бердянского отдела полиции (06153) 3-51-02 а также 099-449-58-35.