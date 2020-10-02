В Запорожье 32-летнюю женщину нашли мертвой в своей квартире: под подозрением 20-летний сосед

Вчера, 1 октября, в квартире по улице Новокузнецкой обнаружили труп 32-летней женщины с признаками насильственной смерти и следами асфиксии. Тело обнаружил ее отец.
На месте происшествия правоохранители собрали вещественные доказательства, провели поквартирный обход дома, опросили возможных свидетелей происшествия и установили ход событий того дня с точностью почти по минутам.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, женщина проживала с 10-летним сыном. В тот день они собирались в гости к дедушке. Однако, внук позвонил ему и сказал, что вернулся из школы, но мама не открывает дверь. Мужчина приехал и обнаружил в квартире тело дочери, после чего вызвал полицию.
Главная версия полицейских - умышленное убийство из корыстных побуждений. На это указывало, что из помещения квартиры исчезли мобильный телефон, два ноутбука с документами, 650 евро, 1 тыс. гривен, четыре банковские карты и даже продукты питания.
Утром следующего дня работники полиции установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 20-летний сосед потерпевшей. В ходе следственных действий установлено, что он дождался женщину возле лифта, ударил ее по голове, забрал ключи от квартиры и затянув жертву внутрь, задушил. Далее злоумышленник вынес из дома все ценное имущество и убежал.
Задержали злоумышленника оперативники Коммунарского отделения полиции и Управления уголовного розыска на съемной квартире в Александровском районе Запорожья и изъяли вещественные доказательства совершения преступления.
Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос сообщение ему о подозрении по признакам уголовного преступления, предусмотренного п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и избрании меры пресечения.