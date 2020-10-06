На запорожских мостах круглосуточно ведутся строительные работы: что уже сделано. Фото

РепортерUA 06 Окт 2020 - 13:08

На автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье работы ведутся в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в Службе автодорог.

Работники подрядной организации «Onur Taahhut» ведут работы и днем, и ночью. Сейчас большая часть работ выполняется на сооружениях № 1, 2, 3, 4, 5:

  • На сооружении №1 (Эстакада через автомобильную дорогу и железную дорогу): продолжаются ремонтные работы.

  • На сооружении № 2 (Путепровод через железную дорогу) проведены работы по подготовке поверхности; в частности нанесен антикоррозионный материал на поверхности железобетонных конструкций. Осталось нанести последний слой антикоррозионного покрытия.

  • На сооружении № 3 (Эстакада на подходах к мосту через р. Старый Днепр) забетонировали 3 захвата пролетного строения по устройству плиты проезжей части. Использовали 450 м3 бетона

  • На сооружении №4 (балочный мост через. Старый Днепр) продолжаются работы по монтажу временных конструкций. Начаты работы по антикоррозионной защите.

  • На сооружении № 5 (Съезд с моста через. Старый Днепр) забетонировали 5 из 9-ти захваток. 

Запорожский мост - это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два 2 внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

public://uploads/photos/1_1421.jpg
public://uploads/photos/2_1543.jpg
public://uploads/photos/3_1259.jpg
public://uploads/photos/4_970.jpg

public://uploads/photos/5_773.jpg
public://uploads/photos/7_518.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Нужно ли ужесточать карантин?
Loading...