На запорожских мостах круглосуточно ведутся строительные работы: что уже сделано. Фото

На автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье работы ведутся в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в Службе автодорог.
Работники подрядной организации «Onur Taahhut» ведут работы и днем, и ночью. Сейчас большая часть работ выполняется на сооружениях № 1, 2, 3, 4, 5:
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На сооружении №1 (Эстакада через автомобильную дорогу и железную дорогу): продолжаются ремонтные работы.
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На сооружении № 2 (Путепровод через железную дорогу) проведены работы по подготовке поверхности; в частности нанесен антикоррозионный материал на поверхности железобетонных конструкций. Осталось нанести последний слой антикоррозионного покрытия.
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На сооружении № 3 (Эстакада на подходах к мосту через р. Старый Днепр) забетонировали 3 захвата пролетного строения по устройству плиты проезжей части. Использовали 450 м3 бетона
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На сооружении №4 (балочный мост через. Старый Днепр) продолжаются работы по монтажу временных конструкций. Начаты работы по антикоррозионной защите.
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На сооружении № 5 (Съезд с моста через. Старый Днепр) забетонировали 5 из 9-ти захваток.
Запорожский мост - это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два 2 внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.