Под Киевом солдат умер после издевательств сослуживца

В Вышгороде под Киевом в воинской части Нацгвардии солдат скончался после издевательств сослуживца. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона.
«Установлено, что 03.10.2020 указанный военнослужащий, нарушая уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, применил насилие к своему сослуживцу, а именно заставил последнего отжиматься от пола, после чего нанес удар кулаком правой руки в область грудной клетки, от чего пострадавший потерял сознание и, не приходя в сознание, умер», - сказано в сообщении.
Злоумышленника арестовали, ему вручили подозрение по статье о нарушении статутных правил взаимоотношений между военнослужащими, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Продолжаются судебно-медицинская экспертиза и следственные действия с целью установления обстоятельств преступления.