Пожар на складе боеприпасов: в Рязани спасатели эвакуировали более 1,6 тыс. человек. Видео

Из 14 населенных пунктов в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами, спасатели эвакуировали более 1,6 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
На место происшествия вылетел глава министерства Евгений Зиничев. По информации ведомства, в готовность был приведен вертолет Ми-8 МЧС России, 50 человек и четыре единицы техники ЦСООР (Центр по проведению спасательных операций особого риска) «Лидер», в том числе две пиротехнические аварийно-спасательные машины, а также специалисты ВНИИПО (Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны) с робототехническим комплексом тяжелого класса.
В данный момент МЧС наращивает группировку спасателей на месте пожара. К реагированию привлечены 100 человек и 26 единиц техники.