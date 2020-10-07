Пожар на складе боеприпасов: в Рязани спасатели эвакуировали более 1,6 тыс. человек. Видео

РепортерUA 07 Окт 2020 - 19:18

Из 14 населенных пунктов в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами, спасатели эвакуировали более 1,6 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

На место происшествия вылетел глава министерства Евгений Зиничев. По информации ведомства, в готовность был приведен вертолет Ми-8 МЧС России, 50 человек и четыре единицы техники ЦСООР (Центр по проведению спасательных операций особого риска) «Лидер», в том числе две пиротехнические аварийно-спасательные машины, а также специалисты ВНИИПО (Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны) с робототехническим комплексом тяжелого класса.

В данный момент МЧС наращивает группировку спасателей на месте пожара. К реагированию привлечены 100 человек и 26 единиц техники.

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