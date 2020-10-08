В Запорожье родственники пациентки, которая скончалась от коронавируса, набросились на медиков скорой. Видео

РепортерUA 08 Окт 2020 - 14:48

В Запорожье родственники пациентки напали на медиков, которые не смогли реанимировать женщину. Позже оказалось, что у пациентки был коронавирус. Сотрудницу скорой после нападения доставили в больницу. Об этом говорится в сюжете ТРК Алекс.

В пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области подтвердили данную информацию. Сообщается, что бригада медиков приехала на вызов к женщине, которая лежала дома с пневмонией. Пациентка перестала подавать признаки жизни, и сотрудница скорой помощи попыталась ее реанимировать. Женщина умерла, после чего, по словам заведующей подстанцией службы скорой помощи по Шевченковскому району Марины Карповой, родственники напали на медработницу и начали ее душить.

«Женщина болела 5 дней. Предварительно 30-го числа к ней выезжала скорая помощь, и была диагностирована пневмония. Женщине предлагалась госпитализация, но родственники отказались.  После вскрытия у женщины, которой оказывалась помощь, подтвердилась коронавирусная инфекция, поэтому бригада, которая там находилась, дважды подвергалась опасности», - рассказала Марина Карпова.

В отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области сообщили, что следователи Шевченковского райотдела открыли уголовное производство по части 1 статьи 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Пострадавшую и свидетелей опросили. Также пострадавшую направили на судмедэкспертизу.

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