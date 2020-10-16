Вчерашний пожар на Бабурке оставил без крыши над головой мать и двух детей: нужна помощь. Фото

РепортерUA 16 Окт 2020 - 14:18

Вчера, 15 октября, в многоэтажном доме по ул. Героев 93-й бригады, 40 сгорела квартира на седьмом этаже. Без крыши над головой осталась мать и двое маленьких детей. Об этом в соцсети написала хозяйка квартиры Наталья Исакова.

Ранее РепортерUA сообщал о том, что в результате пожара огонь распространился на балконы соседних квартир. По данным пресс-службы ГСЧС, в результате пожара трамированных нет. Сама Наталья написала, что чудом успела вывести на улицу детей и свою мать.

Сейчас родные, близкие женщины обращаются за помощью к неравнодушным людям с просьбой откликнуться на беду и общими силами помочь в этой ситуации.

Карта Наташи 5375414113786122 Исакова Наташа (Монобанк). Телефон (066)659-12-13.

Напомним, спасатели вывели на свежий воздух 18 человек. Еще три человека пожарные спасли из очага опасности с помощью дополнительных масок. Общая площадь пожара составила 60 кв.м.

В 19:01 пожарные локализовали возгорание, а в 20:05 полностью ликвидировали. Последствия пожара: в 3-комнатной квартире огнем уничтожена комнату, коридор и балкон; три балкона соседних квартир, еще три - частично повреждены. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. Пожар тушили 35 человек личного состава.

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