В Запорожье ушел из жизни известный целитель Виктор Громов

В Запорожье 12 ноября ушел из жизни известный целитель Виктор Громов. Его называли ангелом-хранителем. Так как он умел отводить беду, защищать обращавшихся к нему за помощью.
Виктор Громов провел свое детство в Верхнеднепровском интернате. Он говорил, что в то время его способность казалась ему необъяснимой, он не мог понять с ним происходит. В 15 лет Виктор попал в больницу. Это событие и стало решающим для него в выборе жизненного пути. Первыми свидетелями его ясновидения стали медперсонал и воспитатели.
Отметим, Виктор Громов был очень известен. На прием к нему приезжали люди из многих стран.
Редакция РепортерUA выражает соболезнования родным, близким и друзьям Виктора Громова.