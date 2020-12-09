В центре Полтавы тушат пожар в здании кинотеатра. Фото

В центре Полтавы спасатели тушат пожар в здании кинотеатра им. И. П. Котляревского. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в среду, 9 декабря.
Сегодня в 4:30 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем на летней площадке кафе на ул. Соборности в центре Полтавы.
Спасатели на месте установили, что горит кровля кафе на площади около 150 кв. м, также огонь по смежным помещениях распространился на здание кинотеатра им. И. П. Котляревского.
Предварительно жертв и пострадавших нет. Сейчас идет локализация пожара. К тушению привлечены 44 человека личного состава ГСЧС и 13 единиц техники. Известно, что кинотеатр им. И. П. Котляревского располагается в здании бывшего дворянского собрания 1810 года постройки.
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