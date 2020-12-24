СБУ: В Запорожской области блокировали деятельность известной этнической ОПГ. Фото. Видео

РепортерUA, фото и видео СБУ 24 Дек 2020 - 14:08

СБУ блокировала деятельность одной из известных в Запорожской области этнических организованных преступных группировок, в состав который входили чиновники госструктур. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что участники группировки задействовали в одном из «направлений» противоправной деятельности должностных лиц областного Госгеокадастра.

По предварительным данным следствия, фигуранты инициировали искусственные проверки государственных предприятий и коммерческих структур по соблюдению земельного законодательства. По их результатам накладывались значительные штрафные санкции, однако, по уплате процентов от суммы злоумышленники обещали «нарушителям» отменить штрафы.

В случае отказа от «сотрудничества» участники группировки угрожали потерпевшим насильственными действиями и физической расправой. Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов вымогательства злоумышленниками денег с предпринимателей за «решение вопроса» по неуплате штрафных санкций.

Установлено, что фигуранты при содействии чиновников также обложили данью фирмы, которые работают в сфере оценки земли. В частности, злоумышленники требовали почти 90 тыс. гривен с коммерсанта, искусственно обвиняемого в нарушении законодательства в сфере земельных отношений.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали в центре Запорожья организатора и участника преступной группировки во время получения части дани.

В ходе проведения обысков в помещениях фигурантов и офисных помещениях изъято черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группировки, компьютерную технику, средства связи, незарегистрированное гладкоствольное и травматическое оружие.

Сейчас организатору и участнику группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки. Также проверяются факты причастности группировки к совершению в регионе других резонансных преступлений.

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