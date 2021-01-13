В Запорожье ушел из жизни известный борец. Архивные фото

РепортерUA 13 Янв 2021 - 10:20

В конце 2020 года 24 декабря в возрасте 80 лет ушел из жизни известный спортсмен, ветеран запорожской шоколы греко-римской борьбы, мастер спорта СССР по борьбе самбо Владислав Иосифович Артюх. Об этом сообщает Федерация греко-римской борьбы Украины на своей странице в Facebook.

Известный спортсмен родился 7 марта 1940 года в Запорожье. В 1955 году он начал заниматься классической борьбой у тренера Эдуарда Кляхина в спортивном обществе «Динамо». Выступал в весовой категории до 78 килограмм. В 1958 году на чемпионате СССР среди молодежи по греко-римской борьбе завоевал пятое место. В 1963 году ему присвоили звание мастера спорта СССР по борьбе самбо.

«Долгие годы его любимым занятием была охота. Был закадычным другом чемпиона мира Юрия Григорьева. Запорожские борцы, тренеры и ветераны ковра выражают вемье Владислава Иосифовича соболезнования. Вечная и светлая ему память», - говорится в сообщении.

«Мой старший товарищ по ковру в «ДИНАМО». Отличный борец. А какой был боец, если спина к спине, очень надежный. Он очень дружил и с покойным Юрой Сапиро. Был очень уважаемым среди борцов. На него всегда можно было положиться во всем. Да, уходят лучшие ребята - ветераны. Земля тебе пухом, друг мой, вечная и светлая память! - написал ветеран,динамовец Феликс Зябров. 

Редакция РепортерUA также выражает соболезнования родным и близким.

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