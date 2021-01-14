С нового учебного года все запорожские школы перейдут на украинский язык

Все школы Запорожской области с нового учебного года 100% перейдут на украинский язык обучения. Все высшие учебные заведения и профтехи на сегодня уже обучают студентов на государственном языке. Об этом во время брифинга по реализации норм Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» рассказал и. о. директора Департамента образования и науки Виктор Захарчук.
По его словам, на сегодняшний день только в трех запорожских школах проиходит обучение на русском языке, во всех остальных – на государственном. Эти учебные заведения в ближайшее время будут менять свой статут и также переходить на украинский язык обучения.
Напомним, в Украине 16 января вступает в силу одна из норм закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Все сферы обслуживания, образования и кульутуры обязаны перейти на украинский язык.
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