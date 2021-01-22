В Швейцарии пять человек скончались после вакцинации препаратом Pfizer

В Швейцарии пятеро пожилых людей скончались после вакцинации американским препаратом Pfizer. Однако конкретных доказательств того, что прививка стала причиной их смерти нет.
Как сообщает швейцарский фармацевтический регулятор Swissmedic, на сегодняшний день регулятор получил 42 отчета о предполагаемых побочных реакциях на лекарства (НЛР) в связи с первой вакцинацией от коронавируса. Из них 16 сообщений (38%) были классифицированы как серьезные, а пять сообщений были связаны с летальным исходом.
Пациенты, которые умерли после прививки, были возрастом от 84 до 92 лет. И в сообщении фармрегулятора говорится, что несмотря на хронологическую корреляцию с вакцинацией, нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти и по последней информации они умерли от болезней, которые обычно возникают в их возрасте.