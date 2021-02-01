Автомойка вместо зоны отдыха: запорожцы возмущены строительством в Шевченковском районе. Видео

Жители Шевченковского района города возмущены тем, что вместо культурно-развлекательного комплекса по адресу: ул. Чаривная 107/113 построили здание, похожее на автомойку. Об этом говорится в сюжете телеканала «Алекс».
Отметим, что работы на земельном участке между домами, ООО «ТОК» по заказу ООО «Агатис-Юнион», начались летом 2020 года. Согласно проекта здесь должны были обустроить зону отдыха для жителей района, которая включала бы в себя фонтан, теннисные столы, зону для выгула собак, качели и фонтан. Однако, спустя более полгода вместо обещанной зоны отдыха жители района увидели постройку, сильно напоминающую автомойку.
Строители, которые проводят работы на данной территории, рассказали журналистам, что фонтан, спортплощадка здесь обзательно будут, однако, когда именно – неизвестно. Что касается автомойки строители ответили, что сами еще не знают, что здесь будет.
Возмущенные горожане обратились за помощью к представителям власти. Сейчас райадминистрация вместе с департаментом архитектуры и земельных ресурсов пытаются выяснить, почему проделанные работы сильно отличаются от утвержденного первоначального плана.
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