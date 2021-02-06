Житель Энергодара забирал у волонтеров животных и издевался над ними. Фото

РепортерUA 06 Фев 2021 - 12:13

В Запорожье по обращениям зоозащитников полиция открыла уголовное производство. Жителя Энергодара подозревают в издевательстве над животными. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, в конце января 2021 года волонтеры, которые через социальные сети пристраивают бездомных животных, обратили внимание на жителя Энергодара. Он активно откликался на объявления и забирал животных домой.

Когда таких случаев набралось больше пяти, зоозащитники решили проверить, в каком состоянии содержатся животные. Однако, новый хозяин отказался их показать, заявив, что они отсутствуют по разным причинам.

Волонтеры пришли по адресу проживания мужчины. Последний вел себя агрессивно и в квартиру никого не пустил. Позже, он вернул одного котенка, но состояние животного свидетельствовало о том, что с ним обращались жестоко. По словам зоозащитников, животное было очень истощенным, с вырванными когтями, ранениями и порезами. Понадобилась неотложная помощь ветеринаров.

Активисты написали заявления в отдел полиции №1 Васильевского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области. В ходе рассмотрения материалов было установлено, что житель Энергодара 1974 года рождения, находясь по месту своего проживания, жестоко обращается с животными.

3 февраля открыто уголовное производство по признакам совершения уголовного проступка, указанного в ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции, фигуранту грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

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