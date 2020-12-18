Дело запорожских живодеров: мужчину отправили под домашний арест, девушка находится под стражей

РепортерUA 18 Дек 2020 - 15:54

В Запорожской области избрали меру пресечения обвиняемым в издевательстве над животными и изготовлении порнографической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. 

«Токмакский местной прокуратурой поддерживается публичное обвинение в уголовном производстве в отношении двух жителей Вольнянского района, которые на протяжении 2018-2020 лет создавали фото- и видеопродукцию порнографического характера, распространяя ее в сети Интернет. Кроме того, 24-летняя злоумышленница в июле 2020 года, записала видео убийства животного с применением жестких методов издевательства, которое обнародовала в социальной сети», – говорится в сообщении.

Сейчас обвиняемому мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, женщина находится под стражей.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч.3 ст.301, ч.3 ст.299 УК Украины (изготовление, хранение, распространение изображений и видеопродукции порнографического характера, совершенные повторно по предварительному сговору группой лиц и жесткое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно и привело к гибели животных, совершенное активным способом). Продолжается судебное разбирательство.

Как сообщал РепортерUA ранее, 24-летняя девушка снимала и публиковала в соцсети видео со сценами издевательств над животными и видео порнографического характера. Часть из этих видеоматериалов она продавала, а остальные - публиковала для «привлечения» аудитории. За такие действия ей грозит до восьми лет заключения.

Стоил один такой видеоматериал около 2 тысяч гривен.

11 августа двое неизвестных подожгли автомобиль, который находился во дворе дома, где живет банда живодеров.  

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Нужно ли ужесточать карантин?
Loading...