Дело вольнянских живодеров: одному из обвиняемых вынесли новый приговор

Запорожский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и отклонил жалобу защитника на приговор суда первой инстанции в отношении двух жителей Вольнянского района, которые занимались изготовлением, сбытом и распространение изображений и видеопродукции порнографического характера и жестоко обращались с животными (ч. 3 ст. 301, ч . 3 ст. 299 УК Украины).
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, в течение двух лет 25-летняя девушка и ее 52-летний сожитель создавали фотоизображения и видеопродукцию порнографического характера, которую в дальнейшем распространяли с помощью сети Интернет. Наиболее широкую огласку действия обвиняемой получили после того, как девушка сняла на видео и выложила в соцсети жестокое издевательство над котом, в результате которого наступила смерть животного.
Приговором суда первой инстанции девушку приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, ее сожителю суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы, установив ему испытательный срок 3 года. Кроме этого обвиняемых лишили права заниматься деятельностью, связанной с изготовлением и реализацией фото и видеопродукции на 3 года.
Прокурор, поддерживавший обвинение по этому делу, не согласился с назначенным одному из обвиняемых условным сроком наказания и подал на указанный приговор апелляционную жалобу. Суд апелляционной инстанции учел доводы прокурора и принял новый приговор, по которому мужчина осужден к реальному сроку наказания - 3 года лишения свободы. Ранее назначенное обвиняемому наказание оставлено без изменений.
Как сообщал РепортерUA ранее, 24-летняя девушка снимала и публиковала в соцсети видео со сценами издевательств над животными и видео порнографического характера. Часть из этих видеоматериалов она продавала, а остальные - публиковала для «привлечения» аудитории. За такие действия ей грозит до восьми лет заключения. Стоил один такой видеоматериал около 2 тысяч гривен.
11 августа двое неизвестных подожгли автомобиль, который находился во дворе дома, где живет банда живодеров.
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