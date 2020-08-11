Вольнянский районный суд арестовал девушку, которая убивала животных

Вольнянский районный суд сегодня, 11 августа, арестовал на 60 суток 24-летнюю девушку, которая убивала животных, далее видео выкладывала в Сеть. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Как сообщал РепортерUA ранее, 24-летняя девушка снимала и публиковала в соцсети видео со сценами издевательств над животными и видео порнографического характера. Часть из этих видеоматериалов она продавала, а остальные - публиковала для «привлечения» аудитории. За такие действия ей грозит до восьми лет заключения.
Стоил один такой видеоматериал около 2 тысяч гривен. Остальной контент подозреваемая публиковала в соцсети для свободного доступа. Также установлено, что девушка снимала видео «под заказ».
Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступной деятельности. На основании выводов первой экспертизы злоумышленницы объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.
Сегодня двое неизвстных подожгли автомобиль, который находился во дворе дома, где живет банда живодеров.