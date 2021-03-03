В Запорожье суд вынес приговор вольнянским живодерам

В Запорожье вынесли приговор вольнянским живодерам, которые убивали животных и выкладывали видео в сеть. Девушке назначили пять лет и 6 месяцев тюрьмы, а ее сожителю - установлен испытательный срок.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, в суде доказана виновность молодой женщины и ее сожителя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 301, ч. 3 ст. 299 УК Украины.
Как сообщал РепортерUA ранее, 24-летняя девушка снимала и публиковала в соцсети видео со сценами издевательств над животными и видео порнографического характера. Часть из этих видеоматериалов она продавала, а остальные - публиковала для «привлечения» аудитории. За такие действия ей грозит до восьми лет заключения. Стоил один такой видеоматериал около 2 тысяч гривен.
11 августа двое неизвестных подожгли автомобиль, который находился во дворе дома, где живет банда живодеров.
Приговором суда 25-летнюю женщину приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с изготовлением и реализацией фото и видеопродукции на 3 года, ее сожителю суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью , связанной с изготовлением и реализацией фото и видеопродукции на 3 года, установив ему испытательный срок 3 года.
В прокуратуре считают данное наказание слишком мягким и готовят апелляционную жалобу.
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