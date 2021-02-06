«Она была очень умная и бредила медициной»: какой Ольгу Гливу запомнили ее запорожские коллеги и друзья. Видео

Сегодня, 6 февраля, в Запорожском театре молодежи прошла церемония прощания с 26-летней Ольгой Гливой - анестезиологом областной инфекционной больницы, которая погибла во время пожара ночью 3 февраля. Проститься с молодой девушкой пришли около сотни человек.
Ольга родом из Кропивницкого. В Запорожье училась в медицинском университете. В 2020 году она окончила интернатуру и пришла работать в инфекционную больницу. В день трагедии Ольга находилась на ночном дежурстве в отделении для больных коронавирусом. Во время пожара в палате находились еще трое пациентов - все они погибли.
РепортерUA пообщался с близкими Ольги Гливы.
По словам однокурсников, она училась, чтобы быть реаниматологом – так и осталась там работать.
«Это была девушка, которая была очень веселая, жизнерадостная, она очень любила жизнь. Она торопилась жить, была очень умная и всегда бредила медициной. К сожалению, она навсегда осталась на своем рабочем месте, в своей любимой реанимации», - говорит однокурсница Наталья Захарченко.
На вопрос не страшно ли будет выходить на работу молодым медикам отвечает:
«У нас нет другого выбора, мы учились для того, чтобы спасать людей», - добавляет Наталья.
Глава Запорожской областной организации профсоюза сотрудников охраны здоровья Украины Ирина Бальченко уверена, что все должны сделать выводы из этой трагедии.
«Все то, что случилось выяснят при расследовании, которое уже начинается комиссией при государственной охране труда. Последствия будут выяснены позже. А сегодня только сочувствие родным, Оля останется с нами, с ее друзьями, приятелями навсегда – молодым специалистом, перед которым были все пути. Все должны сделать выводы с этой трагедии», - говорит Ирина Бальченко.
Однокурсник и коллега Богдан Москаленко вспоминает об Ольге как о добром и отзывчивом человеке:
«Я знаю ее как очень отзывчивого, доброго человека, который был достоин того, чтобы прожить еще целую жизнь. Она была хорошим доктором, в свое время была старательной студенткой и очень хорошим человеком. Я узнал об этом с утра, когда пришел на работу, все наши сотрудники были шокированы этой смертью. Все считают, что это трагедия, которой не должно было случится. На мое убеждение это была техническая неисправность из-за которой пострадали люди, которой можно было бы избежать, если было бы исправно оборудование. Я уверен, что как это было и раньше, накажут не тех, кто этого достоин, и не тех, кто на самом деле ответственный за это», - говорит однокурсник и коллега Богдан Москаленко.
Напомним, во время пожара в больнице погибли четыре человека. Среди погибших также экс-командир воинской части 3026, ветеран Внутренних войск МВД Украины Александр Захаров. Также погибли еще две пациентки - Валентина Поплавка 04.12.1945 г.р и Майя Вагина 04.01.1930 г.р. Еще восемь пострадавших находятся в больнице, в том числе два медика.
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