Фоторепортаж: в Запорожье простились с врачом Ольгой Гливой, которая погибла во время пожара

РепортерUA 06 Фев 2021 - 10:57

Сегодня, 6 февраля, в Запорожье простились с врачом-анестезиологом Ольгой Гливой, которая погибла во время пожара в инфекционной больнице. Ольге было всего 26 лет.

Церемония прощания состоялась в фойе Запорожского академического областного театра юного зрителя, куда пришли около сотни человек: родсвтенники, друзья, одногруппники и коллеги. Также провести в последний путь молодую девушку пришли и люди, которые не были с ней знакомы, но данная трагедия их сильно потрясла.

По словам друзей, Ольга принимала участие в различных молодежных проектах, была активной, коммуникабельной. Траурная церемония продолжалась около часа. 

Похоронят Ольгу Гливу завтра, 7 февраля, в ее родном городе Кропивницком. 

Напомним, во время пожара в больнице погибли четыре человека. Среди погибших также экс-командир воинской части 3026, ветеран Внутренних войск МВД Украины Александр Захаров. Также погибли еще две пациентки - Валентина Поплавка 04.12.1945 г.р и Майя Вагина 04.01.1930 г.р. Еще восемь пострадавших находятся в больнице, из них два медика.

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