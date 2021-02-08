В Запорожье водитель маршрутки, попавшей в ДТП, сдался полиции

В Запорожье водитель маршрутного такси № 81, который на прошлой неделе попал в ДТП, сам пришел в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Сейчас он находится в районном управлении полиции и предоставляет показания следователю отделения расследования преступлений в сфере транспорта.
Как сообщал РепортерUA ранее, 1 февраля в 19:30 на ул. Бородинской произошла авария с участием маршрутного автобуса. Водитель автобуса «Mercedes-Benz 412D» 1987 года рождения, совершая регулярные городские пассажирские перевозки, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
В результате аварии 16 пассажиров обратились в городскую больницу за медицинской помощью. Водитель автобуса с места аварии скрылся. Работники полиции проверяли места, где разыскиваемый мог появиться, отрабатывали его знакомых, однако мужчина скрывался почти неделю.
Сегодня, 8 февраля разыскиваемый сам пришел в полицию. Он заявил, что полностью осознает свою вину и выразил намерение сотрудничать со следствием.
После проведения ряда судебных экспертиз, водителю будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения. Следственные действия продолжаются.