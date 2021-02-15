Семья переселенцев из Донбасса живет в одном из заброшенных зданий Запорожья. Видео

В Запорожье в заброшенном здании в районе площади Свободы живет семья переселенцев из Донбасса. У женщины нет документов и поэтому она не может устроиться ни на работу, ни стать на учет в службу соцзащиты для получения временого жилья.
Как говорится в сюжете ТРК «Алекс», семья несколько месяцев прожила в холодном здании. У главы семейства есть группа по инвалидности и он также не может найти работу, чтобы прокормить семью. Поэтому люди обустроили себе временное жилье практически в центре города, так идти было некуда, и никто не обращал на них внимание.
Недавно о проблеме семьи узнали в одном из центров милосердия города и изъявили желание приютить жителей заброшенного здания и помочь возобновить документы соцпомощи.
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