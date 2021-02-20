В Запорожье замкнула электропроводка в больнице: подробности

В Городской клинической больнице №5 экстренной и скорой медицинской помощи Запорожья произошло ЧП - замкнула проводка. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Запорожской области.
Как сообщили спасатели, возгорания в больнице не было.
«Это не пожар, а короткое замыкание без последующего горения, то есть было только задымление», - прокомментировала происшествие начальник отдела по работе с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева.
Спецтехника ГСЧС выезжала в больницу, потому что это - объект с массовым пребыванием людей. ЧП обошлось без пострадавших.
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