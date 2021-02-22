В Запорожье произошел пожар на остановке в районе 6-й горбольницы. Фото. Видео

РепортерUA 22 Фев 2021 - 15:04

Сегодня, 22 февраля, около 14:30 в Запорожье по улице Победы на остановке общественного транспорта в районе 6-й горбольницы произошел пожар. Об этом в РепортерUA сообщили очевидцы происшествия.

По предварительным данным, могло вспыхнуть оборудование в киоске, после чего огонь перекинулся на остановочный комплекс.

На месте работали спасатели ГСЧС. На данный момент огонь утих, остановочный комплекс полностью сгорел.

16:31. В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области сообщили, что горел торговый киоск на общей площади 10 кв. м. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 12 человек личного состава.

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