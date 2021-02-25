Сегодня в Запорожской области начинается вакцинация от COVID

Сегодня ночью в Запорожье на региональный склад доставили первую партию вакцины Covishield. Запорожская область получила 24 тысячи доз для прививок, которых хватит для работы мобильных бригад по вакцинации на десять дней. В ближайшие дни поступит еще одна вакцина для прививок.
Об этом сегодня, 25 февраля, шла речь во время брифинга в облгосадминистрации.
С сегодняшнего дня начинается прививочная кампания. Первые прививки будут сделаны в городской больнице №7, которая перепрофилирована под ковидный госпиталь.
В первую очередь планируется привить от COVID сотрудников мобильной бригады и медиков, которые лечат больных на коронавирус.
Как рассказала координатор по вакцинации областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Марина Колерова, вакцинирование медперсонала пройдет во всех 21 больнице первой волны, где лечат пациентов с COVID. Для тех медиков, которые уже переболели, а таких приблизительно треть, прививку отстрочат примерно на пол года.
Параллельно будет происходить вакцинация сотрудников экстренной медицинской помощи, работников лабораторий, а также персонал и подопечных домов-интернатов для пожилых людей. Предполагается на одного человека две дозы вакцины – прививки будут делать с разницей в 28 дней.
В Запорожской области первую волну вакцинации планируется провести за месяц. При этом, 24 тысячи доз вакцины вполне достаточно. Как рассказал директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Алексей Кулинич, за день есть возможность делать до 100 прививок.
Напомним, что в Украину вакцина прибыла во вторник, 23 февраля. Вчера, 24 февраля, была сделана первая прививка от коронавируса в Черкасской области.
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