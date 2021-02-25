Зеленский назначил Маркарову послом Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 25 февраля, подписал указ № 75/2021 о назначении Оксаны Маркаровой Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Приветствуя Оксану Маркарову с назначением, глава государства отметил, что ее кандидатура имеет три ключевые преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.
«Убежден, что эти три фактора является формулой успеха для укрепления стратегического партнерства Украины и США», - сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что послу необходимо сосредоточиться в первую очередь на налаживании эффективного диалога с администрацией нового Президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Также необходимо активно работать с Конгрессом США, поддерживать постоянный диалог с законодателями и укреплять двухпартийную поддержку Украины.
Владимир Зеленский акцентировал внимание на важности привлечения США к процессу урегулирования на Донбассе, а также к усилиям по деоккупации Крыма.
Отдельное внимание Президент уделил необходимости усиления санкций США против России, в частности по проекту «Северный поток - 2». Принципиально важна и поддержка Вашингтоном евроатлантического курса Украины, прежде всего в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине ПДЧ, заявил Президент.
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