ДТП в Запорожье: суд отпустил водителя маршрутки под личное обязательство

РепортерUA 01 Мар 2021 - 16:47

Запорожские следователи сообщили водителю маршрутного автобуса № 81, который попал в аварию 1 февраля, о подозрении в совершении дорожно-транспортного происшествия.

Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. За содеянное нарушителю грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами. Продолжаются следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.

Напомним, 1 февраля в Запорожье произошло ДТП с участием микроавтобуса, который обслуживал маршрут № 81. Водитель врезался в столб и скрылся с места ДТП.  В результате аварии 16 пассажиров обратились в городскую больницу за медицинской помощью.

Самое суровое наказание, которое грозит подозреваемому, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами. Досудебное расследование продолжается.

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