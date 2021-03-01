Во время строительства трассы Н-31 нашли артефакты каменного века. Фото

РепортерUA 01 Мар 2021 - 19:10

Во время строительства трассы Н-31 (Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка) обнаружили более 2000 артефактов, которые отображают археологические эпохи от каменного века до 18 ст. Об этом сообщила служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Среди археологических находок – древнейшие металлические, кремневые и костяные орудия труда, уникальный бронзовый топор, наконечники стрел из кости и бронзы, керамика, а также редкая для Приорелья находка – монета хана Тохтамыша.

Артефакты можно увидеть в Днепре на выставке Археология большого строительства – дорога между прошлым и будущим, которая проходит с 1 по 5 марта.

В дальнейшем экспозицию передадут в исторический музей им. Дмитрия Яворницкого.

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